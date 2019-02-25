Рианна впервые за долгое время появилась на публике со своим бойфрендом, миллиардером из Саудовской Аравии – Хассаном Джамилем. На днях парочку опознали среди зрителей баскетбольного матча в Stapels Centre в Лос-Анджелесе. А ведь все были уверены, что певица и Джамиль давно расстались.

Рианна и ее возлюбленный — страстные болельщики. Поэтому они весьма эмоционально реагировали на игру. Однако при этом они успевали в паузах обниматься и флиртовать друг с другом. И было просто невозможно не заметить, что Рианна выглядела совершенно счастливой. К счастью, результат игры не испортил ей настроения. Команда, за которую болели певица и ее любовник — Los Angeles Lakers — выиграла с большим перевесом.

Совместное появление Рианны с Джамилем опровергло сплетни о том, что они, якобы, больше не вместе. Слухи о проблемах в их отношениях начали распространяться в июне минувшего года. А в июле они впервые серьезно поссорились на публике, когда отдыхали вместе в Мексике. С тех пор и до их появления на матче Рианну не видели в компании миллиардера.

Издание 7Дней напоминает, что роман певицы с Хассаном начался еще летом 2017 года. Об их лав-стори стало известно после того, как папарацци засняли как пара предавались бурным ласкам в открытом бассейне на каникулах в Испании. Впрочем, певица и ее бойфренд и не пытались скрывать свои отношения. Ходили даже слухи. что они втайне обручились и собирались пожениться. Однако эта информация так и не подтвердилась.

Minval.az