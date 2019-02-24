Анджелина Джоли и её 17-летний сын Мэддокс были накануне замечены в Нью-йоркском университете. Как пишут мировые СМИ, студенты и преподаватели были немало удивлены, заметив в своем заведении голливудскую звезду, которая готовится завершить затянувшийся бракоразводный процесс с Брэдом Питтом. Актриса привела сына на день «открытых дверей», когда желающим поступить в университет разрешается приходить в него, чтобы познакомиться с местом, где они собираются получать высшее образование.

Джоли выглядела, как всегда безупречно — облаченная в элегантное светло-серое пальто, узкие темно-синие брюки и туфельки на шпильках. При этом, она казалась спокойной и довольной. Однако, как утверждает одна из подруг актрисы, на самом деле, Анджелине стоит немалых усилий делать вид, что она совсем не переживает по поводу перемен, которые должны произойти в ее жизни в этом году. И перемены эти связаны как раз с Мэддоксом.

Речь идет о том, что уже в этом году старший сын Джоли покинет материнский дом. Уже этой весной Мэддокс заканчивает школу и готовится уехать из Лос-Анджелеса, чтобы продолжить образование. И все, что может сделать Анджелина, которая, как утверждают, больше всего привязана к своему старшему сыну – это попытаться добиться того, чтобы Мэддокс не уехал слишком далеко.

Первоначально ее сын собрался улететь от матери за много тысяч миль — за океан. Об этом стало известно после того, как молодой человек посетил с мамой университет в Корее — в ноябре минувшего года. Однако с тех пор Джоли удалось отговорить сына от переезда в Сеул. И теперь она нашла альтернативный, более приемлемый для нее вариант – обучение в Нью-Йорке. Это, вроде бы, устроило не только ее, но и Мэддокса. Так что с осени он, скорее всего, станет студентом университета на западном побережье и сможет навещать мать не слишком редко. Кроме того, к счастью для Анджелины, с отъездом Мэддокса, ее дом не опустеет. Ведь пятерым ее младшим детям – у Паксу Тьену, Захаре, Шайло и близнецам Ноксу с Вивьен пока еще далеко до колледжа.

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