Глава европейской дипломатии Федерика Могерини во время выступления на церемонии памяти о канцлере ФРГ Гельмуте Шмидте заявила, что Европа не намерена вести диалог на с помощью «политики силы и конфронтации».

«Слишком много лидеров сегодня говорят исключительно языком политики силы и конфронтации», — сказала Могерини.

Она отметила, что такой подход противоречит европейским ценностям, которые были «построены» европейцами. Могерини подчеркнула, что игнорирование международных соглашений неминуемо приведет к конфликтам.

Minval.az