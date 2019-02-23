Американский президент Дональд Трамп выдвинул посла США в Канаде Келли Найт Крафт на пост представителя Соединенных Штатов в ООН. Об этом он 22 февраля написал в своем твиттере.

«Я рад сообщить, что Келли Найт Крафт, наш нынешний посол в Канаде, назначается послом Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций <…> Келли проделала великолепную работу, представляя нашу страну, и я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена на высочайшем уровне. Поздравляем Келли и всю ее семью!», — сообщил Трамп.

Minval.az