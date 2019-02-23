Президент США решил удвоить количество солдат, которые останутся в Сирии после выведения основных войск. Таким образом в Сирии останутся 400 американских военнослужащих. Об этом в субботу сообщает DW со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Ранее планировалось, что США оставят в Сирии 200 военнослужащих. По словам представителя Белого дома, военные будут располагаться на базе международной антитеррористической коалиции Эт-Танф неподалеку от границы с Ираком и Иорданией на востоке Сирии.

Это решение США уже приветствовали сирийские курды, которые призвали Вашингтон оставить военных, поскольку опасаются наступления Турции после полного вывода американского контингента.

Напомним, ранее сообщалось, что войска Соединенных Штатов должны полностью покинут Сирию за три месяца.

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