Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан провёл встречу с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

«Главы военных ведомств обсудили широкий круг вопросов обороны, включая операции по уничтожению ИГ в Сирии и озабоченность Соединённых Штатов потенциальной покупкой Турцией российской зенитно-ракетной системы С-400», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Пентагона.

Отмечается, что стороны также «договорились продолжить сотрудничество для достижения стабильности и безопасности на северо-востоке Сирии».

Minval.az