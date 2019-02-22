ООН призывает власти Египта остановить исполнение всех смертных приговоров. Об этом на пресс-конференции в Женеве заявил пресс-секретарь Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВПКЧ ООН) Руперт Колвилл.

По словам Колвилла, которые приводит «Анадолу», ООН обеспокоена сообщениями о казни 15 человек в Египте. Девять из них были казнены в минувшую среду. Их обвиняли в организации покушения на генпрокурора Египта Хишама Бараката в 2015 году.

В числе казненных — сын одного из руководителей организации «Братья-мусульмане» Мухаммеда Таха Вахдана Ахмед Таха.

Пресс-секретарь УВПКЧ ООН сообщил в данной связи, что в ряде случаев для получения признания от обвиняемых использовались пытки, и это не было учтено в ходе судебных заседаний.

Колвилл напомнил, что 13 февраля в Египте были казнены три человека, обвиненные в убийстве высокопоставленного сотрудника полиции, а 7 февраля — еще трое, обвиненных в убийстве сына судьи.

Minval.az