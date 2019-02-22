Скончавшегося от рака немецкого модельера Карла Лагерфельда кремируют без проведения церемонии, сообщает AFP.

По словам представителя дизайнера, таковым было желание самого Лагерфельда. «Я попросил, чтобы меня кремировали, а мой прах развеяли вместе с прахом моей матери… И Шупетт [любимой кошки Лагерфельда], если она умрет раньше меня», — приводит издание слова модельера.

Позднее Лагерфельд завещал смешать его прах с прахом его партнера Жака де Башера, скончавшегося от СПИДа в 1989 году. «Его прах покоится в тайном месте вместе с прахом моей матери. Однажды к ним присоединюсь и я. Но я не хочу никаких похорон. Однажды я пришел, однажды я и уйду», — говорил дизайнер.

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