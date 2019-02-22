Кузьминский районный суд Москвы на два месяца арестовал уроженца Чечни Лорса Хамиева, подозреваемого в убийстве таксиста. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова.

Убийство произошло на Самаркандском бульваре в Москве ночью 15 февраля. Мужчина, работавший таксистом, погиб от огнестрельных ранений. Кроме Хамиева, по делу задержаны еще четыре человека. Один из них арестован, остальным продлен срок задержания.

По информации «Московского комсомольца», погибший — 52-летний Гариб Оруджев. Как утверждает издание, его убийство может быть связано с массовой дракой в московском кафе «Неолит». Оруджев был одним из тех, кто оскорбил чеченца, позже ставшего зачинщиком конфликта, пишет «Московский комсомолец».

На днях в отеле «Президент» прошла встреча представителей чеченской и азербайджанской диаспор. В переговорах участвовал посол Азербайджана. Обе стороны выразили надежду, что их народы больше на такие провокации не пойдут.

Minval.az