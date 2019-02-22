Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по делу о хищениях в крупных размерах из клиники, возглавляемой народной артисткой Азербайджана Лейлой Шихлинской. Обвиняемые — некогда работавшие в клинике – главбух Шахла Аббасова, Сакина Гасымова, Айтен Гусейнова, Медина Хусеева, Елена Абдуллаева и др.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был оглашен приговор.

Приговором суда обвиняемым было назначено условное наказание.

Напомним, что в своем выступлении прокурор попросил приговорить Ш.Аббасову к 9 годам, Е.Абдуллаеву к 2 годам, С.Гасымову, А.Гусейнову, М.Хусееву к 5 годам лишения свободы и арестовать обвиняемых в зале суда.

По обвинительному акту, обвиняемым инкриминируются преступные деяния по статьям 313 (должностной подлог) и 179.3.2 (присвоение в крупных размерах) УК Азербайджана. Согласно экспертному заключению, потерпевшей был нанесен ущерб в размере 56 тыс. манатов.

В ходе следствия обвиняемые арестованы не были.

Minval.az