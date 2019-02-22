Гигантская пчела Уоллеса (Megachile pluto), которая считается самой большой в мире, впервые за 38 лет была обнаружена на севере Молуккских островов в Индонезии. Об этом сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что ранее пчела считалась вымершей. Североамериканские и австралийские биологи обнаружили самку пчелы в термитнике на дереве на высоте более двух метров над землей.

Издание напоминает, что первым описал гигантскую пчелу британский натуралист Альфред Уоллес в 1858 году. Он сообщил о «большом, похожем на осу черном насекомом, с огромными челюстями как у жука-оленя».

В 1981 году ее удалось обнаружить американскому энтомологу Адаму Мессеру. Он изучал, каким образом пчелы собирают материалы для своих гнезд.

Как подчеркивает The Guardian, среда обитания насекомого находится под угрозой из-за вырубки лесов. Кроме того, редкость и размеры пчелы делают ее желанной добычей коллекционеров.

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