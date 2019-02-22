Директор NASA Джим Брайденстайн поздравил израильскую компанию SpaceIL и Израильское космическое агентство с запуском первого частного аппарата на Луну.
Об этом он написал в своём Twitter.
«Это исторический шаг для всех наций и коммерческого пространства, поскольку мы расширяем наше сотрудничество за пределы низкой околоземной орбиты к Луне», — заявил он.
В свою очередь компания SpaceX в Twitter подтвердила успешное отделение аппарата от ракеты, отметив, что он «начинает двухмесячное путешествие к Луне».
Ранее с космодрома Канаверал успешно стартовала ракета Falcon 9 с лунным израильским космическим аппаратом.