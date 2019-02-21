В сети появился трейлер документальной картины «Покидая Нетландию» (Leaving Neverland) о Майкле Джексоне, в которой рассказывается о педофилии и насилии музыканта над детьми. Видео опубликовано на YouTube-канале HBO.

Четырехчасовая лента, премьера которой состоялась на кинофестивале «Санденс» в январе, раскрывает историю двух предполагаемых жертв Джексона — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые утверждают, что в детстве подверглись сексуальному насилию со стороны музыканта. По их словам, это произошло в особняке Джексона, который тот называл «Нетландия».

Ролик получил более семи тысяч дизлайков при 700 тысячах просмотров. После премьеры на «Санденсе» сообщалось, что родственники Джексона были разъярены содержанием фильма. Они подчеркнули, что в 2005 году в особняке артиста проходили тщательные проверки, после которых Джексона признали невиновным в растлении несовершеннолетних. Режиссер ленты Дэн Рид в ответ на реакцию критиков усомнился в том, что те смотрели его работу.

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