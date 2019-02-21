На днях Меган Маркл, находящаяся а последних месяцах беременности, улетела в Америку. Как стало известно, герцогиня Сассекская в минувшую пятницу тайком уехала из Британии (эта поездка не входила в её официальное расписание), чтобы повидаться с лучшей подругой — Джессикой Малруни и другими друзьями. А еще она спланировала вечеринку baby shower, куда были приглашены 15 человек. Меган отметила предстоящее рождение первенца. Праздник состоялся во вторник, папарацци были начеку. Заснять Маркл им так и не удалось, зато некоторые гости попали в кадр. Все они шли с подарками, а коробки у некоторых из них были обернуты в синюю бумагу. Из этого был сделан вывод, что Меган и Гарри ожидают рождения сына.

Как пишет издание 7Дней, ранее принц рассказал, что они и сами не знают, кто родится. Так бывает, что до самого рождения на УЗИ невозможно разглядеть пол младенца. В таких случаях можно сделать неинвазивный тест ДНК, но не многие «заморачиваются».

Кстати, ранее поклонники королевской семьи пришли к выводу, что Меган носит дочь — по народным приметам. Маркл, несмотря на беременность, очень часто появляется в общественных местах. В ее обязанности представителя королевской семьи входит посещение разных благотворительных учреждений, больниц, приютов и прочих. Поэтому поклонники могут разглядывать пополневшую фигуру девушки буквально со всех сторон — благодаря фотографиям в прессе и социальных сетях.

Так вот, форма живота Маркл по мнению людей не оставляет сомнений: первой у принца Гарри родится дочь. Говорят, что у женщин, которые носят мальчиков, более «острая» форма живота, которая как бы выпирает внизу, а у Маркл, наоборот, животик «стремится» вверх. Кто оказался прав — народ или папарацци, станет известно совсем скоро. Первенец Меган и Гарри появится на свет весной этого года, до которой, как известно, осталась всего неделя.

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