«Россия может потребовать, чтобы Армения перестали валять дурака с постом генсека ОДКБ и сдала его, если им так хочется получить наше вооружение. Думаю, чтобы наконец решить этот вопрос и назначить белорусского кандидата Зася, возможен такой обмен. Пока ситуация вокруг поста, честно говоря, остается дурацкой. Может быть так Пашинян согласится и получит российский кредит на вооружение. Думаю, для них это было бы выгодной сделкой».

Об этом, как передает Minval.az, заявил известный российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью новостному сайту «Москва-Баку», говоря о вероятности получения Арменией нового оборонного кредита от России.

По его словам, денег у Армении не так много, но тем не менее он не «слышал» о массовых списаниях по армянскому кредиту.

«В любом случае много Россия на этом не зарабатывает, это понятно. Это такая плата за стратегический союз… Может быть у нас сейчас остается некоторое напряжение в отношениях, но отталкивать Армению у нас не будут. В Сирию отправили контингент, наверное, чтобы приятное сделать. Но они и с американцами в Афганистан отправлялись, и в Ирак. Так что стараются не класть яйца в одну корзину».

Вместе с тем, эксперт предположил, что Россия не станет выделять большие деньги Армении.

«И здесь речь идет скорее не о деньгах, а сколько машин передадут. Вот сейчас речь идет о Су-30СМ. 4 машины поставят к концу года или началу следующего. Но это самолеты не новые, а скорее б/у — прошедшие глубокую модернизацию. Это не заводское производство. Поэтому мы их и даем – армянам, белорусам – союзникам, у которых с деньгами напряженка. Вот у Казахстана деньги есть, он их реально покупает. А для армян это наша помощь. И, конечно, 12 истребителей, это все-таки не 4.

Это исправит ситуацию в соотношении ВВС Азербайджана и Армении. Но всего лишь на время. Пока Азербайджан не купит «ответ», а Азербайджану придется закупаться. У Азербайджана, который платит, возможности большие, у кого покупать, а у Армении особо нет. С долгосрочным кредитом вряд ли ей кто-то что-то продаст.

Азербайджан же может купить, например, у Турции. Турция и США совместно производят F16, в том числе на экспорт. Обеспечивают лицензионным производством свои ВС F16 и производят на экспорт, например, в Египет поставляют. Если Азербайджану покупать у Турции, там, конечно, должно быть американское согласие. Но думаю, для Азербайджана оно будет. Да и Турции чем больше производство, чем больше продаж – тем выгоднее.

Азербайджан может купить истребители и у России. Такие же Су-30СМ – запросто. И Россия продаст. Если что-то посущественнее – Су-35, там уже сложнее с продажей, он и подороже, поскольку фабричное производство. Пока Су-35 продали только Китаю. России без разницы кому продавать, сохраняя баланс.

Азербайджан может купить совместный пакистанско-китайский самолет с российскими двигателями. Но Турция для него – самый очевидный вариант», — подчеркнул Павел Фельгенгауэр, добавив, что министр обороны Азербайджана мог обсудить вопрос поставок F16 на встрече с представителями Турции на выставке IDEX 2019 сейчас в ОАЭ.

Minval.az