Федеральная служба безопасности (ФСБ) подозревает в терроризме блогера Алибека Мирзеханова, задержанного после массовой драки возле кафе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил адвокат Шамиль Яндарбаев в четверг, 21 февраля.

По его словам, мужчину всю ночь допрашивали сотрудники спецслужб в качестве подозреваемого по статьям 205.5 УК РФ («Организация деятельности террористической организации») и 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).

Адвокат отметил, что его подзащитный отрицает свою причастность к этим преступлениям.

20 февраля Кузьминский районный суд Москвы отказался избирать Мирзеханову меру пресечения по делу о массовой драке и вернул материалы следствию ввиду неявки задержанного и следователя, сообщала «Медиазона».

Массовая драка со стрельбой произошла вечером 14 февраля у принадлежащего азербайджанцам кафе «Неолит» на Курьяновской улице в Печатниках. Толпа чеченцев ворвалась в заведение, вывела посетителей на улицу, где началось побоище. По разным данным, в конфликте приняли участие от 20 до 100 человек. Позже азербайджанские и чеченские чиновники, аксаккалы провели встречи и заявили, что случившееся — «провокация и дело рук третьих сил».

Зампредседателя правительства Чечни и депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Азербайджана Ильхам Алиев были «очень озабочены неприятной ситуацией» с дракой.

«Мы с вами знаем, кто, почему, для чего это было сделано, (…) чтобы наши взаимоотношения испортить», — отметил он в беседе с послом Азербайджана в Москве. Делимханов добавил, что это было «специально сделано, специально закинуто, специально снято».

Minval.az