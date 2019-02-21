В регион в очередной раз прибыли сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (США) находясь в Ереване, провели переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном, министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. Сегодня они прибыли в Баку и встретились с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

С каким «багажом» на этот раз пожаловали в нашу страну посредники, с учетом того, что переговорный процесс фактический прерван?

Напомним, ранее не состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

До начала конференции обе стороны не исключали возможности встретиться и переговорить. Помимо этого, армянская сторона на официальном и экспертном уровне продолжает озвучивать заявления, суть которых сводится к тому, что никаких территориальных уступок со стороны Армении ожидать не стоит. Да и лидер Армении, Никол Пашинян, с момента прихода к власти избегает встреч на официальном уровне, отдавая предпочтение формату неформальных встреч с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Политолог Расим Агаев в беседе с Minval.az посетовал на Запад, который за эти годы не разработал ни одного действенного механизма противостояния сепаратизму:

«Сепаратизм далеко не новое явление, это болезнь XX-XXI веков, и никто не может ничего поделать с ним, никто ничего действенного не предлагает. Сепаратизм имеет быть место на постсоветском пространстве, в странах Африки, Европы и Ближнего Востока и есть силы, провоцирующие его. К примеру, та же Армения имеет территориальные претензии ко всем своим соседям, за исключением Ирана. Но как только благоприятные отношения с Тегераном будут подпорчены, Армения тут же вспомнит о паре территорий, которые когда–то «ей принадлежали». А ведущие политические силы Запада «зачешутся» только тогда, когда почувствует на себе угрозу сепаратизма. Но тогда им уже будет не до Карабаха», — считает Р.Агаев.

В целом, по словам Р. Агаева, сейчас не самое благоприятное время для деятельности сопредседателей МГ ОБСЕ, так как происходящее в Армении свидетельствует о том, что армянские политические силы не готовы реально оценить ситуацию и пойти на прорыв.

«Сейчас именно армянская сторона должна дать толчок для начала реальных переговоров. Но все происходящее в этой стране, все то, что там озвучивается, — это лишний раз доказывает, что армяне не готовы к этому толчку. Фактически, карабахская проблема превратилась для политических сил Армении в «билет» для самоутверждения на политическом Олимпе. Хотя, в самой Армении и в Карабахе проживают простые граждане, на плечи которых легли все тяготы войны, и никогда не наблюдалось столько реализма в этих людях, как сейчас. Беседы с коллегами, некоторые публикации, тональность многих статей армянской прессы, и особенно московской — все это легко прочитывается. Если армяне об этом говорят, пишут в Москве, то всячески хотят угодить Первопрестольной, чтобы еще раз выглядеть в глазах одной из этих сил, страной, которая якобы готова к серьезным переговорам. Но якобы Азербайджан не соглашается. Такого лет пять тому назад не наблюдалось. Вообще говорили, мол, никаких переговоров, Карабах наш, и все. А сейчас все же какие-то микроскопические движения наблюдаются», — отметил Р.Агаев.

Как считает эксперт, решающее значение приобретает социальное положение в Армении. Фактически бегство граждан из Армении принял критический характер. И политика Азербайджана должна быть направлена на усиление этой тенденции:

«На переговорах позиция Азербайджана смотрится внушительней, чем у Армении. Иное дело, что Москва продолжает свои старые «двойные» игры. Если бы не поддержка Москвы, в свое время все сложилось иначе, но это уже другая проблема. И я об этом упоминаю исключительно потому, что она также актуализируется сейчас в армянской прессе. Особое значение обретает именно позиция Кремля в этом вопросе. Весь вопрос упирается в то, что именно ведущие политические силы должны оказать воздействие на армян. Но этого мы не замечаем, и надеяться на это в ближайшее время не приходится.

Россию и Запад устраивает положение, когда они могут с помощью этой беды, обрушившейся на Южный Кавказ, учитывая жалкое положение армян, проводить свою политику, укрепляя свои позиции. Армянам приходится все это учитывать. И в какой- то степени именно поэтому позиция правящих в Армении кругов выглядит такой невнятной, и лишенной каких-либо позитивных предзнаменований, считает Р.Агаев.

Что могут предложить посредники официальному Баку? Как считает эксперт, они не могут предложить ничего такого, что противоречит позиции Азербайджана:

«Пусть предложат, что надавят на армян, оккупировавших наши территории. Пусть армяне объявят, что готовы освободить наши территории, предпримут шаги, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Но они этого не делают, по той причине, что они хотят сохранить свои позиции. Ничего нового на Западе не появилось, чтобы сказать об изменении позиции посредников. Армяне настаивают на своих территориальных претензиях, а тем временем Запад делает вид, что, мол, все нормально. Если следовать этой логике, могут быть правы те, кто считает и озвучивает, что на подобную позицию армян можно повлиять только силовым методом».

Бахтияр Сафаров

Minval.az