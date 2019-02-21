Андерс фон Расмуссен считает, что впереди у Беларуси – та же агрессия России, от которой пострадала Украина. Спасением для Лукашенко могут стать реформы.

Об этом экс-глава НАТО заявил в интервью изданию «Лига.net».

«Мы слышали заявление Владимира Путина, где он сказал, что Беларусь должна быть включена в большое русское государство, как Крымский полуостров. И я бы хотел, чтобы Беларусь получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии», – сказал Расмуссен.

По словам экс-главы НАТО, Беларусь рискует стать такой же жертвой российской агрессии, как и Украина.

«Ключевой риск – это повторение в Беларуси украинского сценария с войной и аннексией. Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян – нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии», – считает Расмуссен.

Он предполагает, что рано или поздно Лукашенко придется сделать выбор: реформы или аннексия.

«Да, он не хочет (реформ. – ред.). Но также Лукашенко не желает жить под гнетом Путина. Ему нужно выбрать: или реформы, или постоянный гнет россиян», – подытожил Расмуссен.

Minval.az