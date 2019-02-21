Президент России Владимир Путин будет и дальше дестабилизировать Украину, препятствуя ее вступлению в Евросоюз и НАТО. Об этом экс-президент Польши Александр Квасьневский рассказал в интервью изданию Liga.net в рамках украинского ланча на Мюнхенской конференции по безопасности.

Отвечая на ремарку о том, что переговоры о конфликте в Украине зашли в тупик, Квасьневский ответил, что «все, что нужно сделать, должно начаться в Кремле».

«Меня беспокоит, что путинская Россия – хороший специалист по замороженным конфликтам. Помните, что случилось в Нагорном Карабахе, Приднестровье, Грузии и теперь в Украине. Для них это не проблема, а наоборот. Они строят на этом политику», – заявил он.

По мнению Квасьневского, за год после выборов Путин ничего не предложил россиянам в экономике, а в его ближнем окружении «много силовиков», которые «стимулируют военные настроения в обществе».

«Украина в этом плане является их главной целью. Путину нужна ваша страна, чтобы создать великую Россию. Это никуда не делось», – сказал президент Польши в 1995-2005 годах. «Я с ним говорил много раз до 2005 года. У него две стратегические цели в жизни: Россия – крупный игрок на мировой арене. Это ему уже удалось. А вторая – Россия в статусе собирателя бывших стран СССР», – заявил Квасьневский.

«Он (Путин) понимает, что Прибалтики ему не видать, но за Украину он еще готов бороться. Поэтому не стоит ждать изменений его политики в отношении Украины», – считает он. По мнению бывшего президента Польши, дело идет «к долгосрочному конфликту», а Запад может только «поддерживать санкции и быть в диалоге с Россией, искать решение».

«Решений нет. Политика РФ будет постоянно направлена на дестабилизацию Украины, поддевая этим Запад. Из-за войны на Донбассе, Брюссель и Вашингтон не решатся на главные для вас вопросы – вступление в НАТО и ЕС», – сказал Квасьневский. «Россия не готова делать ничего навстречу миру, а у Запада нет больше никакой возможности влиять на Кремль, кроме как продолжать санкции и, возможно, расширить их со временем», – считает он.

Minval.az