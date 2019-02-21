Люди будут активно использовать криптовалюту уже через пять лет, традиционные деньги уйдут на второй план.

Как сообщает РБК, в этом уверен венчурный инвестор и миллиардер Тим Дрейпер. В интервью телеканалу Fox Business он рассказал о перспективах рынка на ближайшие годы и о том, что наличными будут пользоваться только преступники.

По словам предпринимателя, деньги, которые лежат в банке, находятся в большей опасности, чем средства, вложенные в биткоин, так как хранилище банка может быть взломано. Дрейпер сравнил вывод средств из криптовалюты в доллары с обменом золота на ракушки, он добавил, что будущее принадлежит блокчейну, а возвращаться в прошлое нет смысла.

Ранее венчурный инвестор спрогнозировал рост цены Bitcoin до отметки в 250 тыс. долларов к 2022 году. Он верит, что фиатные валюты будут поглощены цифровыми деньгами.

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