Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что полномасштабная война с Россией уже «не является чем-то нереальным». Такое заявление глава государства сделал во время своего выступления в Генассамблее ООН.

По словам Порошенко, помимо 35 тысяч добровольцев, на Донбассе находятся более двух тысяч служащих российской армии. Кроме того, он отметил, что у российско-украинской границы «расположены более 87 тысяч военнослужащих ВС РФ, готовых к атаке».

— Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является такой уж нереалистичной перспективой, — цитирует президента телеканал «112 Украина».

Глава Украины также подчеркнул необходимость «обеспечить всесторонний мониторинг в реальном времени ситуации» вдоль границы с Россией.

Minval.az