«Новые власти Армении бьют по основам государственности Армении и «Карабаха»». Об говорится в обращении находящегося под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна, опубликованном на неофициальной странице в Facebook.

По словам Кочаряна, «роль карабахского движения в истории армянского народа играет ключевую роль, сколько бы люди, руководствующиеся сиюминутными интересами, не пытались ее уменьшить».

«Пришедшие к власти в результате сложной внутриполитической и геополитической неразберихи люди, продолжительное время наносят сильнейшие удары основам Армении и Карабаха», — написал Кочарян.

Эти люди, по его словам, «целенаправленно стремятся ослабить национальное единство, внести раскол между различными частями народа, обесценить историю и героев, ослабить дух победной армии».

Minval.az