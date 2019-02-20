Президент Турции Реджеп Эрдоган выступил в Стамбуле на Форуме «Будапештского процесса» по вопросам миграции. В своей речи Эрдоган отметил, что Турция за последние годы приняла 4 миллиона мигрантов – из них 3, 6 млн. сирийских беженцев, а также упомянул живущих в стране армян.

«Мы насильственно не отправили обратно ни арамейцев, ни христиан, бежавших от военных столкновений в Сирии. С другой стороны, армян мы тоже не отправили обратно. Сейчас в Турции проживает примерно 100 тысяч армян, из них 40 тысяч – граждане Турции. Остальные не являются гражданами Турции, но мы их не депортируем, поскольку они приехали в Турцию из-за сложностей в своей стране», — сказал Реджеп Эрдоган.

Президент Турции также коснулся вопроса так называемого «геноцида армян» 1915 года, отметив, что в Европе ведется пропаганда по этому вопросу, а Турция настаивает на изучении этой темы историками. Эрдоган добавил, что в истории Турции не было геноцидов по отношению к какой-либо этнической группе.

Minval.az