Переговоры Тбилиси с российским «Газпромом» скорее всего завершатся к концу февраля. Стороны должны оговорить условия нового контракта о транзите газа в Армению через грузинскую территорию. Срок предыдущего соглашения истек в декабре. Как заявил грузинский министр экономики Георгий Кобулия, Грузия, возможно, закупит российский газ с целью диверсификации поставок. По его словам, большая конкуренция на рынке будет способствовать сокращению тарифов на газ.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил нынешнее руководство Грузии в пророссийской ангажированности, пишет «Голос Америки».

Саакашвили поместил на своей странице в «Фейсбук» статью с интервью министра экономики Грузии насчет планов закупить российский газ, и приписал к ней: «Когда твой стратегический партнер Азербайджан, который никогда, даже в самые критические моменты не отказывал в поставке газа, и с другой стороны – перед тобой Россия, которая взорвала газопровод и оставила Грузию без газа в разгаре холодной зимы. Причем азербайджанский газ минимум на 20% дешевле российского газа».

Minval.az