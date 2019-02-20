У кого в Ереване «сдали нервы»?

Эту нехитрую схему поведения дети — не без помощи взрослых, разумеется! — усваивают еще в возрасте старшей группы яслей или младшей группы детского садика: слушайся старших, и все будет хорошо. Сделал, что тебе сказали — и тебя погладят по головке, снимут с полки, куда самому не дотянуться, игрушку, а может, даже угостят конфеткой или покатают на карусели. Другое дело, что следовать этой схеме до бесконечности не получается, и наступает такой этап, когда уже надо самому принимать решения. Вот и в большой политике есть государства, которые выстраивают самостоятельный политический курс, сами принимают решения, сами выбирают друзей и партнеров. И есть те, кто ведет себя на мировой арене так же, как в младшей группе детского сада по принципу «будем слушаться старших — нам дадут конфетку». Армения — пример классический.

Только вот теперь здесь, судя по многим косвенным признакам, нарастает беспокойство: а что, если проверенная схема дает сбой? И вместо ожидаемых «конфеток» на голову грозят обрушиться нешуточные неприятности?

Впрочем, расскажем по порядку. Существование «плана Болтона» по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе так и не было подтверждено официально. И после отмены встречи глав МИД Азербайджана и Армении на полях Мюнхенской конференции региональные СМИ не публиковали текстов под кричащими заголовками «Дипломатическая катастрофа!», «Провал «плана Болтона»!» и т.д. Но и сомнений в том, что до недавнего времени динамичный и многообещающий переговорный процесс под американской модерацией по сути сорван, тоже нет. Как и в том, что сделано это было руками (точнее, «языками») армянских политиков по команде Москвы. Неслучайно, что образовавшийся «переговорный вакуум» явно стремятся заполнить другие игроки. Регион собирается посетить Действующий председатель ОБСЕ. Сопредседатели МГ ОБСЕ начали очередной «челночный» визит: они уже проводят переговоры в Ереване, оттуда планируют отправиться в Баку.

Но намеренно воздержимся от ироничных комментариев, стоит ли рассчитывать, что после четверти века переговоров с нулевым результатом Минская группа, не изменив самого стиля своего посредничества и не дополнив его теперь наконец предложит нечто действенное. Примечательно другое. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком сделал свое заявление по Карабаху: «Сопредседатели от России, США и Франции работают в тесном контакте. Они уже встречались и с лидерами Армении и Азербайджана, с министрами иностранных дел готовятся новые контакты. Учитывая, что новое правительство в Армении сформировано совсем недавно, безусловно, потребуется какое-то еще дополнительное время, чтобы понять насколько интенсивно, насколько глубоко можно будет развивать процесс урегулирования на данном этапе. Повторю, еще раз: сопредседатели и ОБСЕ могут лишь содействовать созданию условий для диалога, решения, конечно же, должны приниматься в ходе диалога, на прямых переговорах между сторонами». То есть, во-первых, повторил старую «установку», согласно которой, агрессор и жертва агрессии должны «договориться полюбовно», а вот мировому сообществу следует не вводить санкции против любимого форпоста России и не принуждать его к миру, а «создать условия». Арендовать зал для переговоров, разложить блокноты, расставить чашки с кофе и бутылочки с минеральной водой. Ну и, максимум, на уровне «консалтинговых услуг» предложить некие свои идеи, которые стороны могут принять или отвергнуть. И самое главное, дал понять: переговоры, мол, «потребуют времени». В течение которого, будем реалистами, конфликт будет оставаться «в рабочем состоянии».

Наверное, для Сергея Викторовича это если и не полный, то хотя бы «частичный» успех. Американское посредничество, на которое в РФ с самого начала реагировали весьма нервозно, сорвано. Правда, радужную картину несколько омрачает то обстоятельство, что, несмотря на все старания, Москве не удалось перехватить инициативу в посредничестве: трехсторонней встречи в формате Мамедъяров-Лавров-Мнацаканян тоже не состоялось.

Теоретически такой расклад сил должен был бы устроить и Армению: «заморозка» урегулирования должна означать и продолжение оккупации Карабаха. Но это теоретически. А на практике при нынешнем раскладе сил срыв реальных переговоров приближает военное решение конфликта. И в результате в Армении, от имени которой эти переговоры и были сорваны, нарастает даже не беспокойство, а тихая паника: а что, если вместо «заморозки переговоров» Ереван получит «разморозку войны»? Да еще при явно невыгодном для себя раскладе сил?

Так уж совпало: вскоре после заявления Сергея Лаврова Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередных военных учениях. Командно-штабные игры, в ходе которых «с помощью систем управления осуществляется практическое управление войсками, выведенными по тревоге в районы сосредоточения», проводят войска Нахчыванского гарнизона. Свои учения с боевыми стрельбами и у сил ПВО. И все это — как раз в те дни, когда в Армении военные эксперты выступают с тревожными заявлениями. Небезызвестный Ван Амбарцумян, напомним, по сути дела обнулил недавний успех армянского оружейного попрошайничества — четыре российских истребителя Су-30СМ: «У Азербайджана настолько мощная система ПВО, что приобретение четырех истребителей Су-30СМ считаю лишней тратой денег. Кроме того, пока они прибудут, та модификация, которую осуществила Россия, уже будет устаревшей». Немалую обеспокоенность в Армении вызвали и турецкие крылатые ракеты SOM-1B, и подписанный с израильскими производителями очередной контракт на поставки беспилотников. И самое главное, в Ереване понимают: речь идет не просто о закупке и демонстрации новых образцов, а о продуманном, качественном усилении военного потенциала. Неудивительно, что у многих думающих экспертов банально сдают нервы. Можно, конечно, уповать на извечное «заграница (читай: Россия) нам поможет», только вот, во-первых, сорвав план Болтона, Ереван рискует навлечь на себя гнев США и подарить Азербайджану влиятельных союзников на Западе. Во-вторых, сегодня у России на Южном Кавказе уже нет прежней свободы рук, не говоря о том, что Армении придется делить российское внимание и ресурсы с востоком Украины, Сирией, Венесуэлой, ЦАР…Кого «господин» назначит в этой ситуации «любимой женой», то есть «любимым форпостом», можно только гадать, но проверять методом тыка слишком рискованно. И самое главное, есть печальный опыт первой мировой войны. Тогда армянским дельцам от политики тоже обещали помощь и содействие все кому не лень, но закончилось все далеко не радостно. Пол Хенце, американский дипломат и историк, так подводил итоги тех событий: «Когда в 1914 году началась война, русские снова вдохнули жизнь в армянские надежды и использовали армян Восточной Анатолии в качестве пятой колонны. В итоге они не вмешались, чтобы защитить армян, когда власти Османской империи во время войны депортировали их. Русские не защитили их и от мести мусульман, когда развалилась Османская империя. Как это часто случалось на протяжении предыдущих 150 лет, Россия хотела использовать армян для достижения своих целей, но была не готова жертвовать чем-либо ради них».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az