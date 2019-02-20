В понедельник в американском городе Даллас был задержан человек, подозреваемый в убийстве азербайджанца Эльчина Халилова, произошедшем в городе Шарлот (штат Техас), сообщает издание Fox46charlotte.

В отношении Тайрона Ламарка Миллера возбуждено уголовное дело за убийство, вооруженное ограбление и незаконное ношение оружия.

Убийство произошло 14 января в 11:00 по местному времени в магазине по ремонту мобильных телефонов, принадлежащем 29-летнему Эльчину Халилову.

Миллер выстрелил Халилову в шею. Раненый был доставлен в госпиталь, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Minval.az