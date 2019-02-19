Призыв к запрету прозвучал во время голосования по бюджету 2019 года и был поддержан. Если после 1 ноября американские военные не представят специальный доклад, в котором докажут полную безопасность F-35 перед российскими комплексами С-400, поставка истребителей будет отменена. Об этом пишет греческая газета Ekathimerini.

После этого, как отмечает газета, в отношении Турции могут быть введены санкции. Решение объединённого комитета конгресса по вооружению ещё не вступило в силу и должно получить одобрение палаты представителей и сената.

Minval.az