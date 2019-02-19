В Москве в отеле «Президент-Отель» состоялась встреча азербайджанских и чеченских аксакалов.

«Репорт» передает, что на встрече присутствуют посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу, сотрудники дипкорпуса, представители азербайджанской диаспоры, известный спортсмен Забит Самедов и постоянный представитель Чеченской Республики в Москве Бекхан Таймазаханов.

На встрече обсуждается произошедший 14 февраля в кафе «Neolit» в Москве инцидент между азербайджанцами и чеченцами.

«Те отношения, сотрудничество и дружба, которые есть между нашими странами — Россией и Азербайджаном, между Чечней и Азербайджаном — традиционные исторические связи, которые доказаны многими событиями на протяжении последних лет. Это является свидетельством того, что нашу дружбу сложно разрушить».

Об этом заявил посол Полад Бюльбюльоглы.

«К сожалению, есть третьи силы, которые прикладывают усилия к этому. Они пытаются, но мы будем противостоять этому и это противостояние держится на воле наших руководителей, на воле наших народов, на испытанной дружбе между чеченским и азербайджанским народами», — заявил посол Азербайджана.

Minval.az