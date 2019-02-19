Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об упрощении выдачи разрешения на эксплуатацию ряда многоквартирных зданий, сообщает пресс-служба главы государства.

С учетом интересов жильцов многоквартирных жилых зданий, эксплуатация которых не разрешена, и принципов гуманизма, составляющих основу социально направленной государственной политики Азербайджана, а также с целью упрощения процедуры выдачи и оптимизации срока разрешения на эксплуатацию этих домов, обеспечения прозрачности и удовлетворения граждан в этой сфере устанавливается, что выдача разрешения на эксплуатацию многоквартирных жилых зданий (комплексов многоквартирных жилых зданий), имеющих эксплуатируемые квартиры, где до первого января 2019 года завершены все строительно-монтажные работы, включая строительство всех этажей, боковых стен и кровли, осуществляется в нижеследующем порядке:

— МЧС в двухмесячный срок устанавливает устойчивость несущих конструкций строительного объекта, строительно-монтажные работы в котором, включая все этажи, боковые стены и кровлю, завершены до первого января 2019 года, годность к эксплуатации с точки зрения прочности, соответствие требованиям противопожарной безопасности, готовность к эксплуатации лифтов и систем инженерно-коммуникационного обеспечения, и, в случае положительных результатов, составляет заключение о готовности к эксплуатации многоквартирного жилого здания (комплексов многоквартирных жилых зданий), и представляет в Госкомитет по архитектуре и градостроительству или в местный орган исполнительной власти информацию о фактическом состоянии основных технических показателей и эксплуатационного назначения составных частей здания, а также электронную копию проекта о координатах поворотных точек.

Minval.az