Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с руководителем Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (MOVE) Хенриком Хололеем, сообщает пресс-службА главы государства.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял делегацию во главе с руководителем Генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии (MOVE) Хенриком Хололеем, сообщает пресс-службА главы государства.
Дата: 2019/02/19 12:24
Раздел: Новость
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