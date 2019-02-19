Зачинщиком конфликта между чеченцами и азербайджанцами в Москве мог быть армянин. С таким заявлением выступил журналист Фуад Аббасов по итогам собственного расследования.

В своем видеообращении журналист рассказал, что чеченцы в первый день конфликта искали некого азербайджанца, имя которого не уточнялось.

«Они посредством WhatsApp и других социальных сетей посылали друг другу фотографию этого самого азербайджанца и сообщали, что именно он является виновником конфликта и что его необходимо наказать», — отметил Аббасов, показав при этом фотографию паспорта этого самого «азербайджанца» — гражданина Армении Гарника Арамовича Варданяна 1993 года рождения.

Minval.az