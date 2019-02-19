«Вокруг карабахского урегулирования ведется сложная игра, которой из-за кулис дирижирует чья-то невидимая рука».

Такое мнение в интервью Minval.az высказал политолог Габиль Гусейнли, говоря о том, почему в Мюнхене не состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении.

Эксперт отметил, что о предстоящей встрече в Мюнхене ранее была достигнута договоренность. Как минимум, о планах организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, с участием их российского коллеги, говорили в российском МИДе:

«Какой-либо реакции на это заявление со стороны МИД Армении не последовало, и это можно было расценить как молчаливое согласие. В свою очередь, глава МИД Азербайджана заявил о том, что в рамках мюнхенской конференции по безопасности планируется встреча министров, и азербайджанская сторона ведет серьезную подготовку к этой встрече.

Вместе с тем в СМИ мелькала информация о том, что министры якобы готовят встречу лидеров Азербайджана и Армении, которая может состояться в США. Возможно, из-за упоминания американского фактора в переговорном процессе, определенные силы посчитали, что вмешательство США может оказаться более действенным. Кроме того, российская и армянская стороны внимательно отслеживает все комментарии и публикации азербайджанских СМИ. Не исключено, что в итоге ими было принято решение не проводить данную встречу. Это — один из вариантов, почему данная встреча не состоялась. Хотя я не исключаю и того, что против проведения встречи в Мюнхене выступила и азербайджанская сторона. Вполне возможно, что в рамках этой встречи планировалось обсуждение каких-либо третьестепенных вопросов. Поэтому азербайджанская сторона, посчитав, что данную встречу можно отнести к разряду «встреча ради встречи» отказалась от участия в ней. Тем не менее, сам факт того, что встреча не состоялась, можно расценить как фактор удара по переговорному процессу», — подчеркнул политолог.

Г.Гусейнли считает, что на данный момент в переговорном процессе наблюдается пауза, которая не по нраву многим странам, считающим, что для придания переговорам субстантивного характера необходимо организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

«Однако, я считаю, что ведомая со стороны России Армения по указке своего «господина», не согласилась идти на переговоры», — говорит политолог.

Все это, по его мнению, свидетельствует о том, что есть определенные силы, тормозящие переговорный процесс. К тому же в преддверие мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил ряд заявлений, которые могут негативно отразиться на переговорном процессе.

«Вначале Пашинян заявил, что Ереван не вправе вести переговоры от имени карабахских сепаратистов, затем, как бы опровергая самого себя, Пашинян отметил, что Армения не намерена вести переговоры по формуле «мир в обмен на территории»», — напомнил наш собеседник.

Он считает, что в переговорном процессе наступил новый этап – пришедшие к власти в Армении Пашинян и его команда, в отличие от своих предшественников, выдвигают более радикальные требования.

«Возможно, это связано с неистовой наглостью противоположной стороны, надеющейся на определенные силы, и не желающей подключаться к переговорному процессу. Так же это является свидетельством создания условий для выбора азербайджанской стороны силового варианта как основного варианта урегулирования конфликта. Позиция нового руководства Армении, которую они заняли, наносит серьезный удар переговорному процессу, делая его бессмысленным», — подытожил Г.Гусейнли.

Бахтияр Сафаров

Minval.az