Помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам, профессор Али Гасанов разместил на своей странице в Facebook статью под заголовком «Миссия оппозиционерства и национальные интересы Азербайджана». Minval.az со ссылкой на АзерТадж предлагает вниманию читателей статью А.Гасанова.

С 1988 года я — в активной политической жизни Азербайджана. А с 1993 года непосредственно занимаюсь в президентской команде связями с институтами гражданского общества – НПО, СМИ и политическими партиями. Могу ответственно заявить, что в период всей моей деятельности и созидатель нашего государства – общенациональный лидер Гейдар Алиев, и его политический преемник Президент Ильхам Алиев рассматривали политический плюрализм и многопартийную систему как основополагающие принципы демократического развития Азербайджана, стремились к действенности и гибкости механизмов как общественного, так и политического оппонентства, являющегося важным сегментом гражданского общества в стране, многоцветной политико-идеологической палитре. Потому что знание взглядов и мнений различных слоев общества, в том числе оппозиции, связанных с текущими процессами, рассчитанными на будущее концепциями, оценка альтернативных идей и при необходимости учет их, по меньшей мере как запасного варианта, являются важным условием не только с точки зрения рационального управления, но и сохранения находящейся у власти команды в постоянной готовности к любой политической конкуренции.

Как один из ответственных членов властной команды, я, беря за основу именно этот подход, мог в минувшие годы отслеживать и анализировать деятельность различных групп, отдельных лиц, находившихся и желавших находиться на политической сцене страны, пытавшихся прямо или косвенно влиять на политические процессы. Коротко и очень обобщенно могу изложить свои выводы так: в общей картине противоположного лагеря есть как конструктивные, так и деструктивные силы; есть и правые, именовавшие себя в свое время «национальными демократами», однако впоследствии изменившие своим ценностям во имя присоединения к европейскому либерально-демократическому союзу, и левые, находящиеся в поиске покровителей то на севере, то на юге; известны и секуляристы, готовые защищать светский конституционный строй как истинную опору государственности, и клерикалы, готовые по мановению руки, которую они целуют, сдать этот строй вкупе с нашей независимостью. Мы также видели силы, искавшие социальную базу, общественную поддержку в азербайджанском народе и увязывавшие политическую перспективу с национальной волей, и тех, кто отдавал все свои интересы на волю тех или иных решений, принимаемых в темном закулисье иностранных столиц. Однако еще один вывод, сделанный мною в достаточно тревожные годы укрепления Азербайджаном как независимым государством «своих мышц», демонстрации их при необходимости силам, не желающим нашей независимости, превращения его в региональную силу, повышения авторитета на международной арене, заключается в том, что одной из основных политических групп, с легкостью отвернувшихся от национальных, общих и стратегических интересов и оппонирующих государству и государственности, являются Али Керимли и лица в его окружении.

Эта группа, поставившая во главу угла материальные интересы и действовавшая начиная с комсомольского прошлого до наших дней под девизом «кто платит, тот и музыку заказывает», сначала не брезговала ничем, даже предательством своих лидеров для расчленения политической партии, которой принадлежала, а затем стала использовать накопленный «опыт» против Азербайджанского государства, народа, наших национальных интересов. В настоящее время эта группа своей риторикой, противоречащей национальным ценностям, идеологии и нашей судьбе, встала на путь постоянного очернения реформ, которые реализуются в Азербайджане с большим размахом и еще более интенсифицировались в последнее время.

Не секрет, что после направления Президентом Ильхамом Алиевым возросших в результате осуществленных им многочисленных реформ возможностей нашего бюджета на решение социальных проблем, ускорения экономической либерализации, расширения политического плюрализма и принятия многочисленных решений, служащих в целом стремительному развитию человеческого капитала в нашей стране, известные внешние антиазербайджанские силы еще более активизировались. Активизировав антиазербайджанскую сеть за рубежом и «пятую колонну» внутри страны, а также многих других своих приспешников, в том числе Али Керимли и его группу, они вовлекли их в работу.

Проявлением деятельности этой сети являются потуги Али Керимли в интервью одному из обосновавшихся за рубежом интернет-ресурсов прокомментировать эффективную политику, проводимую властями Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева, с позиции своих меркантильных интересов. Сразу отмечу, что все высказанные Али Керимли в интервью мысли являются необоснованными, далекими от реальности, отражают его внутренний мир, крайнюю отчужденность по отношению к государству и народу, ненависть к ним. Понятен и мотив, лежащий в основе выдвинутых им претензий, которые не устоят ни перед какими аргументами. Он всячески пытается бросить тень на сформировавшееся в обществе позитивное мнение о власти и проводимую ею политику.

Реальность заключается в том, что каждый успех, достигнутый властью Ильхама Алиева как во внутренней политике, так и в дипломатической плоскости, усуглубляет фиаско Али Керимли и подобных ему людей, приводит к отставанию их от динамики общества, отдаляет от центра внимания общественности. В таком случае они не только не могут преподнести себя в качестве реального субъекта борьбы за власть, но и, столкнувшись с опасностью утратить титул вечной оппозиции, представляют себе как реальную угрозу то, что могут лишиться переправляемых из-за рубежа финансов. Поэтому они не стремятся анализировать, применив здоровое оппозиционное мышление, проводимую политику, указать на ее просчеты, если они есть, привлечь внимание к возможным трудностям, добиться таким образом определенных корректив, а пытаются вывести из строя ресурсы и механизмы, необходимые для реализации данной политики, поставить под удар позитивные индикаторы. А когда не могут явной ложью оправдать свои грязные намерения, начинают утверждать, что последние решения и шаги властей Азербайджана якобы являются результатом акции протеста, проведенной оппозицией 19 января. Какие ценные и новые мысли прозвучали с трибуны митинга с участием трех-пяти тысяч человек на площади, размеры и вместимость которой известны всем, какая новая программа была обнародована, какая особая дорожная карта была объявлена, чтобы власти Азербайджана обратили на них особое внимание? Неужели эти люди не могут провести простой математический расчет, увидеть, что несколько тысяч человек, ценой больших усилий собранных на стадионе «Мехсул», составляют ничтожную, близкую к нулю часть электората в Азербайджане, что их сторонников даже меньше, чем избирательных участков в стране? Если не видят они, то азербайджанское общество хорошо видит все! Азербайджанское общество хорошо видит, что сформированные в лагере оппозиции в течение более чем 25 лет «форматы единства» носили сезонный характер, те, кто в начале сезона обнадеживали и утешали друг друга, говоря «на сей раз придем», в конце концов ввязывались в драку.

Азербайджанское общество и его важная часть – молодежь – знают, что авангардную силу форматов единства, возникавших прежде в лагере оппозиции, составляли представители бывшей власти, которые жили надеждой «может, и вернут». Сегодня даже представители бывшей власти не приемлют лидерства Али Керимли для того, чтобы вновь занять прежние посты, не видят в нем выразителя своих реваншистских устремлений. В таком случае, почему новое поколение должно свести на нет свои карьерные возможности в рядах ПНФА?

Те, кто в первый год возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к власти пошел в первый класс средней школы, в настоящее время уже получили степень магистра по новой системе образования. Часть их продолжает учебу,чтобы заняться академической научной деятельностью, значительная часть работает в государственных структурах, на частных предприятиях и в компаниях. Они знают, что как существующая система государственного управления, так и частный сектор утвердились в Азербайджане именно благодаря власти общенационального лидера Гейдара Алиева, продолжателя его политического курса Президента Ильхама Алиева. Азербайджанская молодежь прекрасно понимает это, и как результат в последние несколько лет в организации, где председательствует Али Керимли, практически нет молодежи, окончившей высшие учебные заведения, добившейся успехов в частном секторе, я уже не говорю в государственных структурах, проявившей себя благодаря интеллекту и таланту в структурах гражданского общества, печати. Какую позитивную динамику может привнести такая мертвая организация и председатель этой организации в общественно-политические процессы?

Сегодня молодежь, выросшая в самых отдаленных наших селах, благодаря заботе государства овладевает на различных ступенях образования в ведущих зарубежных университетах специальностями, обещающими хорошую перспективу, определяющими будущее мира. Конечно, кто-то может сказать, что в годы правления НФА также были те, кого направляли на учебу в зарубежные страны. Но эта география ограничивалась лишь одной страной, студенты были отданы на волю судьбы в этой стране, а молодежь в соответствии с проводимой властью НФА политикой промывания мозгов и «нового форматирования» азербайджанцев приобщалась не к необходимым профессиям и специальностям, а в основном ориентировалась на такие сферы, как филология, история, социальные науки. В этом и заключается различие между властью НФА и ПЕА: наша партия не считает граждан средством, сырьем для государства и какой-либо идеологии. Важнейшее наставление общенационального лидера нам заключается в следующем: государство для граждан. Мы считаем молодежь, как сказал господин Президент, будущим Азербайджана, стремимся приобщить ее к самым современным наукам, современным специальностям и профессиям с сохранением национальных ценностей, национального духа… Да, Ильхам Алиев не занимается подготовкой за счет государственных средств нового поколения, служащего каким-то сомнительным идеологиям, являющегося носителем антинационального духа, он стремится к формированию молодежи, гордящейся своей национальной принадлежностью и родным Азербайджаном.

Как результат всего этого, Али Керимли 20 января, в особенно чувствительный для нашего народа день, встал перед массой, посещающей Шехидляр хиябаны и вообще не интересующейся его существованием, пытаясь продемонстрировать видимость многолюдья вокруг него. Однако желание создать подобные иллюзии в конечном счете сработало против него – хотя спустя всего несколько дней он заявил, что будет идти во главе десятков тысяч людей при посещении памятника Мамеду Эмину Расулзаде, в Новханы он вошел с группой из 120 человек. А это взяло его «лидерство» в кавычки, продемонстрировало всем, насколько он далек от серьезности. Понятие политики у этих людей также несерьезно, а их болтовня соответствует их уровню.

В своем интервью Али Керимли спрашивает, мол, «что Ильхам Алиев сделал для азербайджанского народа и государства за время пребывания у власти?» Я отвечу на этот вопрос, причем буду говорить реальными фактами чтобы не манипулировать общественным мнением своими субъективными суждениями, как это делают Али Керимли и его окружение.

В современном мире время и условия стремительно меняются, власти Азербайджана действуют именно в соответствии с вызовами времени, параметрами современности, привлекательностью прогресса. Сегодняшний Азербайджан полностью обновился в социально-экономическом отношении. За минувшие 15 лет модернизировались как столица Азербайджана, так и наши регионы, повсюду в нашей стране созданы производственные и обслуживающие объекты, миллионы людей обеспечены работой…

Выступая в теледебатах на парламентских выборах 2005 года, один из тогдашних кандидатов от оппозиции, сравнивая действительно небольшой государственный бюджет Азербайджана с бюджетом одной из прибалтийских стран, обещал, что в случае прихода к власти повысит бюджет до 5 миллиардов манатов. Ильхам Алиев, конечно, не давал такого обещания, при этом до очередных выборов обеспечил бюджет, в несколько раз превышающий бюджетный показатель, о котором мечтали оппоненты, так как он является не политиком популистских обещаний, а сторонником реальных действий и идей. Формализм, популизм, нереальные обещания, расход энергии государства ради текущих, ситуативных целей, забота только о повседневных политических потребностях – все это чуждо стилю управления Ильхама Алиева. Как отметил Президент в своем интервью информационному агентству ТАСС, он всегда был далек от популизма, популистской риторики. Власти Азербайджана стремились, не выпячивая себя, предпринимать необходимые шаги для успешного развития страны.

Одной из целей, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым в 2003 году, было обеспечение развития регионов, сокращение социально-экономических и культурных различий между провинцией и столицей. Посмотрите какого, в подлинном смысле слова, развития за минувшие 15 лет достигли регионы Азербайджана, в регионах создана современная инфраструктура. В наших городах открылись современные культурные и молодежные центры, школы, музеи и парки, 45 олимпийских спортивных комплексов, уголки отдыха, куда стекаются как местные, так и иностранные туристы. По всей стране решены проблемы постоянного обеспечения светом, газом, водой, в основном устранены все вызывающие беспокойство вопросы в сфере коммунальных услуг.

Обратимся к статистике: за последние 15 лет азербайджанская экономика развивалась рекордными темпами в мировом масштабе, валовой внутренний продукт вырос в 3,3 раза, промышленное производство – в 2,6 раза, экспорт – в 4,7 раза. Валютные резервы страны увеличились в 24 раза и составляют сегодня 45 миллиардов долларов. В Азербайджан вложено примерно 250 миллиардов долларов инвестиций, половина из них – иностранные инвестиции. В стране созданы 2 миллиона новых рабочих мест, уровень безработицы и бедности снизился с 50 процентов до 5 процентов, численность населения возросла на 1,6 миллиона. За этот период зарплаты увеличились в 7, пенсии — в 9 раз. Проводилась целенаправленная политика по улучшению бизнес-климата, только размер кредитов, выданных предпринимателям на льготных условиях, превысил 2 миллиарда манатов.

Проведение глубоких социально-экономических реформ, реконструкция дорог в соответствии с самыми современными стандартами, строительство 6 аэропортов, проведение питьевой воды из Огуза в Баку и системное решение проблемы воды по стране, возведение 31 новой электростанции и создание новых мощностей на 2500 мегаватт, агропарки, мелиоративные меры, оживление и стремительное развитие сельского хозяйства, начало работы промышленных зон, запуск на орбиту трех спутников Азербайджана, превращение нашей страны в космическое государство, реализация транснациональных энергетических и транспортных проектов – запуск проектов нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум, фактическая реализация проекта «Южный газовый коридор», состоящего из 4 сегментов, осуществление важной работы по транспортным коридорам Север-Юг, Восток-Запад, превращение Азербайджана в международный транспортно-транзитный узел и ввод в строй в этих рамках железной дороги Баку-Тбилиси-Карс… Этот список можно еще продолжить. Уверен, что и Али Керимли видит все эти реалии, однако не находит в себе смелости и сил, чтобы признать успехи власти Ильхама Алиева.

В отличие от тех лет, когда у власти находился Али Керимли, сегодня школьники не носят в своих портфелях дрова в школу. Ведь за последние 15 лет в Азербайджане построены или капитально отремонтированы 3200 школ. Наши граждане больше не возвращаются домой из холодных, темных, неоснащенных медицинских учреждений, где у них развивались еще более тяжелые заболевания. Потому что построены или реконструированы 640 медицинских учреждений, наши граждане пользуются возможностями бесплатного обследования. В какой бы регион ни поехал сегодня Али Керимли, его автомобиль будет мчаться по гладкому шоссе, и если во времена, когда он находился у власти невозможно было элементарно найти чистый государственный гостевой дом, то сейчас ему придется выбирать между 4-5-звездочными отелями. А если ему будет охота вынырнуть из бассейна этого отеля, то он увидит, что наши сельчане засеивают поля, убирают урожай, содержат скот, когда сталкиваются с проблемами с семенами, кормами, техникой, получают государственную поддержку, не испытывают сложностей при поиске покупателя для своей продукции. За последние 15 лет большинство азербайджанских семей стали владельцами двух ключей – от собственного дома и автомобиля. Конечно, по мере того как увеличивается численность населения, растут и потребности, и азербайджанская власть в своей политике считает основной задачей улучшение благосостояния населения в соответствии с растущими потребностями. Для этого она изучает проблемы, определяет пути выхода из них, но она однозначно никогда не дает народу популистских обещаний. К примеру, Азербайджанское государство знает, что сегодня способно выплатить 11 тысяч манатов каждой из более чем 12 тысяч семей шехидов и предпринимает соответствующий шаг. А удосужился ли Али Керимли, устраивающий дешевые шоу на кредитных долгах населения, посчитать, какую сумму в целом составляет кредитный долг банкам 500 тысяч человек, и может ли государство сейчас взять на себе этот груз? Политик хотя бы должен быть немного реалистом, а не обманывать общество популистскими заявлениями во имя личных интересов. Вообще эта цифра спорная, и специалисты говорят о меньшем числе, имеющих кредитные долги. Однако отмечу, что Азербайджанское государство изучает и анализирует эту проблему и без Али Керимли, и если в предстоящий период финансовое состояние государства позволит, то будет рассмотрен и вопрос кредитов, принято соответствующее решение. И еще, почему приводящие в пример те или иные шаги других государств забывают о том, что эти шаги считаются «избирательной взяткой»? Ведь мы, кажется, говорим о демократии.

Азербайджанский народ хорошо помнит тех, кто его обманул, пообещав в начале 1990-х годов «покрыть золотом» территорию страны, поддерживает Ильхама Алиева – лидера, одно за другим выполняющего каждое данное обещание и уверенно продолжающего грандиозные реформы, которые золотыми буквами будут вписаны в историю Азербайджана.

Видимо, Али Керимли беспокоит обновление и развитие Азербайджана, которые радуют молодежь, жителей села, интеллигенцию, рабочих, горожан — все общество. Каждый успех Ильхама Алиева, усиление с каждым днем и процветание под его руководством Азербайджана приводят Али Керимли в состояние стресса, становятся причиной его истерических заявлений и выступлений. Ведь все это не только закрывает ему путь к власти, о которой он мечтает и которую видит во сне, но и в целом ставит под вопрос его существование как политика. Очень интересная ситуация: глава государства подписывает Распоряжение о выплате компенсаций семьям шехидов, повышает минимальную заработную плату на 40 процентов, увеличивает стипендии студентов, предоставляет современные дома беженцам, создает новые рабочие места, реконструирует и благоустраивает регионы, выдает кредиты предпринимателям, выдвигает последовательные инициативы по социальной защите малообеспеченной части населения, одним словом, объявляет социальную защиту наивысшим приоритетом государственной политики и доказывает это на деле, а Али Керимли почему-то снова недоволен.

Азербайджанский народ хорошо понимает, что весь кадровый потенциал оппозиции не способен управлять и одним филиалом «ASAN xidmət». Отмечу и то, что «ASAN xidmət» — действительно революция в секторе общественных услуг. Али Керимли хочет импортировать в Азербайджан «революционный опыт» Сирии, а азербайджанская власть распространяет в мире революционную практику «ASAN xidmət». Ревностное отношение оппозиции, привыкшей обвинять власть во взятках и коррупции, к созданию образцового института в нашей стране понятно. Ведь общество до сих пор не забыло царивших в стране в период власти, в которой был представлен Али Керимли, анархии, фактов разграбления государства, тотальной коррупции и взяточничества. Пусть Али Керимли вспомнит хотя бы свое известное выступление о происходящем в период, когда они находились у власти, а если не вспомнит, то еще раз прочтет стенограмму этого выступления.

Поэтому Али Керимли и его окружению не выгодны обеспечение Президентом Ильхамом Алиевым прозрачности в обществе, его непримиримая борьба с такими негативными явлениями, как коррупция, взяточничество. Тогда они лишаются цели обвинения, их слова утрачивают резкость и им уже никого не обмануть. Когда им больше нечего сказать, они прибегают к расистскому мышлению в XXI веке, к примеру, заявляют, что приезд арабских туристов в Азербайджан унижает наш народ. Почему? Разве плохо, что Азербайджан посетило в 2018 году около 3 миллионов туристов, которые потратили в общей сложности более 2-х миллиардов долларов? Разве плохо, что оживился весь сектор услуг, увеличились возможности дополнительного дохода населения? И как бы это не нравилось Али Керимли и его окружению, в этом, конечно, большую роль сыграли соревнования «Формула-1», I Европейские игры, Игры исламской солидарности. Почему-то все эти мероприятия международного масштаба не нравятся Али Керимли и его окружению. Причина понятна, потому что это не подходит им, не соответствует их желаниям и стремлениям. Ведь согласно их феодальному мышлению Aзербайджану больше подходят не Европейские игры, а экспорт революции со «Старого континента» определенными кругами, приход вооруженных радикальных религиозных групп, как в Сирии, Ливии и других странах исламского мира, по улицам Баку должны ездить не автомобили «Формулы-1», а танки.

Каждый из нас хорошо помнит, что господин Ильхам Алиев до первого избрания Президентом пообещал, что в стране будут ликвидированы все палаточные городки, а беженцы и вынужденные переселенцы будут обеспечены индивидуальными квартирами. В то время Али Керимли и его «милые враги» в бывшей власти посчитали эти обещания невыполнимыми, проводили пропаганду против этого, говорили вынужденным переселенцам, чтобы они и не мечтали о том, что будут обеспечены индивидуальными домами. Еще не было даже митинга 19 января.

Хотел бы напомнить некоторые цифры, связанные с проделанной работой. Согласно обещанию, данному Президентом Ильхамом Алиевым, за минувший период были возведены более 100 современных поселков для вынужденных переселенцев, обеспеченных всей инфраструктурой, 55 тысяч семей, более 300 тысяч человек обеспечены комфортабельными квартирами, то есть, в противовес ворчанию оппозиционеров, не способных даже в мыслях поставить друг на друга два камня, Ильхам Алиев продемонстрировал бесценный образец служения народу.

Таких примеров много, очень много, приведу лишь несколько из них, чтобы не углубляться в статистику:

— в течение 1997-2018 годов инвалидам Карабахской войны и семьям шехидов государством были предоставлены 6654 квартиры. В том числе, в 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны были предоставлены 626 квартир. А в этом году гражданам данной категории планируется предоставить 800 квартир;

— с 1997 года стала традицией передача в дар инвалидам войны автомобилей, и до сегодняшнего дня им подарены 6144 автомобиля;

— также является фактом отражения в первом Указе, подписанном господином Ильхамом Алиевым после избрания Президентом в 2018 году, выплаты каждой семье шехидов 11 тысяч манатов (предусмотрено выделить в целом средства в размере 135 миллионов манатов с охватом наследников 12.268 шехидов).

Таким образом, для того, чтобы увязать подобные факты с митингом 19 января, Али Керимли нужно изобрести «машину времени» и взять с собой эту акцию в прошлое. Однако и это не выгодно Али Керимли, потому что, возвратившись в недалекое прошлое, он увидит господина Ильхама Алиева среди народа с первых дней его избрания Президентом. Сегодня в мире есть такие руководители стран, которые выходят к народу лишь от выборов к выборам и выступают только в больших городах, мегаполисах. А господин Ильхам Алиев неоднократно посещал все наши районы – с юга на север, с запада на восток, интересовался жизнью народа, давал поручения по решению проблем. Когда рухнуло здание в Лянкяране, разлилась Кура в Аране, произошло землетрясение в Загатале, Шамахе, народ видел своего Президента, стоящего с ним плечом к плечу, чувствовал его поддержку.

А Али Керимли и такие, как он, не только бросили народ и государство в самые тяжелые дни на произвол судьбы, оставили его лицом к лицу с врагом, а столкнувшись с политическим крахом, пытались унизить народ, издеваться над его историей и уровнем общественного сознания, но даже в самые радостные для народа дни они не способны были разделить с ним его настроения и эмоции. Теми, кто принижал славную победу азербайджанских бойцов в Апрельских боях 2016 года и кто из кожи вон лез, чтобы бросить на нее тень, были все тот же Али Керимли, и те, кто, как он, дезертировал со священной войны Азербайджана. Несомненно, что те, кто обладает дезертирской сущностью, не могут с любовью к Родине, верой в то, что наши оккупированные земли в кратчайшие сроки будут освобождены, наблюдать за поездкой Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана вместе с супругой во фронтовой регион, где еще не утихли Апрельские бои, за тем, что он плечом к плечу находится в одном окопе с бойцами, обедает за одним столом с личным составом армии, пьет с ними чай. Те, кто радуется падению по независимым от азербайджанской власти причинам цен на нефть на мировом рынке, не могут радоваться тому, что наши Вооруженные силы не зависят от двух гражданских вертолетов, а, согласно международным военным исследованиям, обладают самым современным арсеналом вооружений и входят в число 50 сильнейших армий мира.

Азербайджанская власть обеспечила квартирами сотни журналистов, избавила сотни работников прессы, независимо от политических воззрений, от аренды жилья, жизни в общежитиях, подарила им жилье на самой престижной территории Баку. Али Керимли, которому не хватило моральных сил поздравить даже представителей печати, работавших в свое время в подконтрольных ему газетах, сегодня заявляет, что якобы государство таким путем подкупает медиа. Неплохо было бы председателю ПНФА спросить у самих журналистов, ставились ли им какие-либо условия взамен на предоставление квартир, послушать голос медиа, о которых заботится государство. Может быть, он скажет все это, глядя в глаза журналистам, которые в свое время не имели возможности заплатить за съемную квартиру, при том, что напротив их имен в грантовых проектах писались большие суммы, но они не могли получить у НПО из окружения Али Керимли и половины этой суммы? В Австрии, Дании, Франции и большинстве европейских государств, где получают гранты оппозиционные активисты, медиа, неправительственным организациям предоставляется помощь, исчисляемая миллионами. Да и международные правозащитные организации, на которые так охотно ссылается Али Керимли, финансируются в основном из бюджета США, Великобритании, Германии и других западных стран. Они что тоже подкуплены? А если подкуплены, то почему ссылаются на эти организации, почему их утверждения тиражируются и используются в пропаганде против власти?

Конечно, рассматривая по одному претензии, прозвучавшие в интервью Али Керимли, можно ответить на каждое из них и перечислить успешные итоги политики Азербайджанской власти. Однако в заключение хочу затронуть один вопрос. В средствах массовой информации и социальных сетях часто звучит вопрос: почему азербайджанская оппозиция такая слабая и бесперспективная? На самом деле виновник этого не Али Керимли и не другие представители лагеря. Потому что они обречены на беспомощность перед продуманной, принципиальной национальной политикой Президента Ильхама Алиева, новыми горизонтами, открытыми главой государства во имя современного и сильного Азербайджана, возможностями, созданными для гражданской инициативности. Как бы это ни было огорчительным для оппозиции, должен сказать: эта позитивная реальность еще многие годы будет служить азербайджанскому народу и государству. Никакая сила не сможет сокрушить национальную волю азербайджанского народа, заставить Лидера, являющегося выразителем этой воли, свернуть со своего пути.

Minval.az