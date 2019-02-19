Израильская компания «Aeronautics» объявила о заключении многомиллионного контракта с Азербайджаном.

The Jerusalem Post пишет, что «через две недели после восстановления экспортных лицензий израильская компания «Aeronautics» подписала контракт с Азербайджаном на 13 млн долларов». Двухлетний контракт предусматривает техобслуживание и ремонт дронов «Orbiter 1K», проданных ключевому клиенту, отмечает газета.

БПЛА-камикадзе Orbiter 1K способен находиться в воздухе на протяжении трех часов. Аппарат оснащен камерой, способной работать в дневных и ночных условиях.

Minval.az