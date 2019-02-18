Инцидент в кафе «Неолит» в Москве и последовавшие за ним события уже несколько дней остаются в центре внимания азербайджанской, и не только азербайджанской, аудитории. Напомним: вечером 14 февраля массовая драка вспыхнула в московском кафе «Неолит», принадлежащем азербайджанцам. Сюда ворвались несколько десятков человек в масках, вооруженных травматическим оружием, началось впечатляющее побоище со стрельбой…Затем в прессу просочилась версия: посетитель кафе, чеченец, в оскорбительной форме высказался в адрес азербайджанцев, его пригласили «на разборку», а в отместку уже чеченская диаспора решила «наказать» владельцев «Неолита». Затем было убийство таксиста-азербайджанца, сообщения, что виноваты в этом тоже выходцы с Северного Кавказа…Конфликт набирал опасные масштабы. И уже очень скоро фокус сместился к действительно оперативным и своевременным мерам, направленным на то, чтобы не дать вражде разгореться. Помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что инцидент в кафе не сможет навредить исторически существующим между азербайджанским и чеченским народами дружеским и братским связям, которые прошли через все испытания истории. В свою очередь, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров назвал инцидент попыткой рассорить между собой два влиятельных землячества, которые проживают в России, и на этой почве разжечь столкновения на межнациональной почве. После чего заверил: «Этого мы не допустим». Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюльоглы проводил в Москве активные встречи и переговоры и сообщил журналистам, что ситуацию держит под контролем президент Азербайджана Ильхам Алиев. Наконец, состоялся и тот самый «примирительный вечер» в кафе «Неолит». И, казалось бы, самое время вспомнить известное выражение «инцидент исчерпан, пушки смолкли, маркитантки пудрят носики, солдаты играют в преферанс». Но…

Понятно, что вся эта история дает изрядную пищу для размышлений, насколько ниже пресловутого «плинтуса» находится сегодня в Москве то, что в цивилизованном мире принято называть «правопорядком». Впрочем, здесь изрядную пищу для размышлений дает еще не забытое «дело Орхана Зейналова», когда в ответ на обвинение нашего соотечественника в убийстве жителя подмосковного Бирюлево там устроили самый настоящий этнический погром, где уже «досталось» не только азербайджанцам, но и узбекам, дагестанцам и т.д. Под шумок, кстати говоря, закрыли бирюлевскую оптовую базу, принадлежавшую уже дагестанцам. Так что погромы и «этническая» ответственность — это в России, похоже, в порядке вещей.

Но вот в чем дело. Хорошо, конечно, что конфликт удалось вовремя остановить. Но что это вообще было? Просто бытовой инцидент, выросший до опасных масштабов ? Или заранее задуманная провокация некоей «третьей силы», которой было выгодно столкнуть лбами азербайджанцев и чеченцев?

В СМИ, включая Minval.az, уже рассказывалось о том, какую активную деятельность в социальных сетях развернули армянские пользователи — они открыто советовали друг другу «сеять семена ненависти и раздора» между азербайджанцами и чеченцами. Кстати говоря, в соцсетях не так уж трудно открыть фальшивый профиль, назваться любым понравившимся именем и строчить от имени этого персонажа все что угодно. Только вот армянские провокаторы, судя по многим косвенным признакам, подключились к процессу уже на той стадии, которая на народном русском языке именуется «к шапочному разбору». Да и, честно говоря, провокация в «Неолите» требовала больших масштабов и большего профессионализма, чем сетевой троллинг. Тем более что армянские националисты, действующие по принципу «чем хуже для азербайджанцев, тем лучше для нас» — далеко не единственные из тех, кто мог бы стоять за этой провокацией.

Имеет, конечно, право на существование версия, что за провокацией вполне могут стоять националисты, считающие, что в первопрестольной слишком уж много «лиц кавказской национальности», и решили спровоцировать столкновения между двумя влиятельными, многочисленными и, скажем так, решительными землячествами.

Но есть еще одна сторона вопроса. Прежде всего, попытки «давить» на Азербайджан через наших соотечественников в России предпринимались и предпринимаются уже не в первый раз. Стереотипы насчет «миллионов азербайджанцев, которые зарабатывают деньги в Москве», судя по всему, настолько крепко засел кое у кого в головах, что на геополитические подвижки, переговоры по Карабаху по инициативе Болтона и проект Южного газового коридора здесь пытаются отвечать при помощи «выдавливания» азербайджанцев из Москвы. Правда, теперь попытались сделать «хитрую комбинацию» с тем, чтобы «грязную работу» сделали уже чеченцы.

Но уже с февраля 2017 года, когда российские правоохранительные органы начали устраивать облавы на азербайджанских строителей в Дагестане, вырисовывается еще один «тренд». Судя по всему, кое-кого в Москве не на шутку пугает влияние Азербайджана на Северном Кавказе.

Поясним. Азербайджан уважает международное право, стремится выстраивать с сопредельными странами добрососедские отношения и, имея такую проблему, как Карабах, менее всего склонен к подпитке сепаратизма. В отношении джихадистского подполья в нашей стране тоже ведут себя с требуемой жесткостью. Наконец, в порядке вещей совместные операции правоохранительных органов Азербайджана и России. Но при этом независимый и светский Азербайджан, с его развивающейся экономикой, внешними инвестициями и самостоятельной внешней политикой — это весьма неудобный пример и для Северного Кавказа, и для Поволжья, и для других регионов. Объявленная недавно «война с пантюркизмом», замена плиты на памятнике погибшим турецким аскерам на окраине Махачкалы — все эти штрихи на удивление точно ложатся в общую картину: Кремль явно пытается «отжать» от своих национальных окраин не ваххабитов и джихадистов, а именно государства, построенные на принципах светской национальной демократии. Только вот таким образом Москве даже теоретически не удастся снизить накал проблем в собственных «неславянских» регионов. Где от провоцирования конфликтов вроде того, который имел место в кафе «Неолит», вряд ли перестанут задумываться о том, что жизнь без «крыши» в лице Москвы в принципе возможна, а ваххабиты со своей идеей «всемирного халифата» — далеко не единственная альтернатива Кремлю с его православным кликушеством.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az