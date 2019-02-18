Кремлёвская пропагандистка, главред RT Маргарита Симоньян написала в своем Telegram о взаимоотношениях с российской журналисткой азербайджанского происхождения Ирадой Зейналовой.

«Ирада моя подруга. Когда я переехала в Москву и мне было негде жить, меня приютила она. В ньюсруме нас называли армяно-азербайджанский конфликт», — написала журналистка.

Симоньян также отметила, что у Ирады Зейналовой есть традиция – «выходить замуж за военкоров» и поделилась ссылкой на новый Telegram-канал супруга Зейналовой – военного корреспондента Первого канала Александра Евстигнеева.

Minval.az