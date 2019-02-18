15 февраля в Санкт-Петербургском международном криминологическом клубе прошла презентация разработанной доктором юридических наук, профессором Ханларом Алекперовым доктрины «Электронные весы правосудия».

Руководителем проекта является заслуженный юрист Азербайджана, доктор юридических наук, профессор Ильхам Рагимов.

По мнению участников презентации, предложенная их вниманию электронная система определения оптимальной меры наказания, является уникальной научной разработкой, которая не имеет аналогов в мире.

Minval.az