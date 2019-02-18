Президент Азербайджана Ильхам Алиев и торговый посланник премьер-министра Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджану, баронесса Эмма Николсон обсудили в понедельник в Баку перспективы сотрудничества в сферах здравоохранения, туризма, АПК и др. направлениях, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.

На встрече также было подчеркнуто значение проведения в Баку очередного заседания Консультативного совета проекта «Южный газовый коридор», отмечено успешное развитие энергетического сотрудничества между Азербайджаном и Великобританией, говорится в сообщении.

Minval.az