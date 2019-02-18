«Мой приезд в Баку произошел после двух моих письменных обращений к властям. B своих обращениях я не ставил вопросы личного характера. Речь идет о Союзе кинематографистов страны, о ее членах, об имуществе и документации этого творческого объединения».

Об этом в интервью Turan сказал кинодраматург , председатель Союза кинематографистов Азербайджана Рустам Ибрагимбеков.

Кинодраматург отметил, что «в своих обращениях он подчеркивал, что он не меняет свою гражданскую позицию, но из-за этого не должны страдать другие».

«B чем вина 150 членов Союза, почему они должны сидеть без работы, страдать, почему надо отбирать собственность и имущество кинематографистов только потому, что у меня есть своя гражданская позиция , отличающаяся от мнения властей? Зачем надо было разваливать Союз кинематографистов на моих сторонников и противников, нравственно ломать людей? Необходимо провести съезд Союза, привести в порядок его работу. Дать людям возможность заниматься творчеством, прекратить эти бессмысленные уголовные и налоговые преследования», — сказал Ибрагимбеков.

«У властей могут быть претензии ко мне, но почему должны страдать другие? Надо прекратить эту идиотскую травлю в мой адрес из-за моего фильма «Кавказское трио», — продолжил драматург.

«B ответ на эти обращения был звонок из президентской администрации и мне сказали — приезжай», — добавил он.

За короткое время пребывая в Баку, Ибрагимбеков провел встречу с коллегами и обсудил ситуацию.

«Принято решение провести очередной съезд, решать вопросы о восстановлении нарушенных прав собственности, в частности, Дома творчества в Мингечевире, восстановления утерянной документации Союза. Наши попытки решать эти вопросы в законном, судебном порядке до сих пор результатов не давали. Будем надеяться, что наверху есть желание положить конец всей этой вакханалии», — сказал Ибрагимбеков.

На вопрос можно ли считать, что в политике властей страны что-то изменилось, Ибрагимбеков ответил, что ближайшее будущее это покажет. «B мае мы планируем провести наш съезд, до этого времени , что- то должно решиться и поменяться. Что касается политики, то просто хочу напомнить всем: сегодня власти поднимают и решают многие из тех вопросов, которые мы поднимали в Форуме интеллигенции Азербайджана.

«Если сегодня эти же вопросы, как например коррупция, обсуждаются на самом верху и с этим ведется борьба, то зачем надо было из нас делать врагов государства?», — резюмировал драматург.

Minval.az