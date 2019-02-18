Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что новые антироссийские санкции из-за событий в Керченском проливе могут быть одобрены Евросоюзом в течение нескольких недель, если ситуация не улучшится, передает РИА «Новости»

Могерини отметила, что решение по новым санкциям могут принять единогласно в ближайшие две недели.

«Санкции связаны с последними событиями, а также с санкциями, принятыми в прошлом году», — добавила Могерини.

Она подчеркнула, что новые санкции могут не одобрить, если начнется «позитивное развитие событий».

«На данный момент мы наблюдаем прямо противоположное… Я надеюсь, что страны ЕС будут едины в поддержке санкций, уже существующих и возможно новых», — заключила Могерини.

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