Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил решение Эммануэля Макрона об учреждении национального дня памяти жертв так называего «геноцида «армян» и посоветовал ему лучше учить историю.

«Макрон новичок в политике, пусть лучше учит историю. В нашей истории не было геноцида. Говоря о так называемом геноциде армян тебе (Макрону – ред.) следует быть повнимательнее и для начала ознакомиться с историей этого вопроса. Армяне никогда не подвергались геноциду в нашей стране, а в настоящее время в ней проживают около 100 тысяч армян, как граждан Турции, так и не являющихся гражданами нашей страны. Они живут и продолжат жить в нашей стране. Мы могли бы депортировать в Армению тех, кто не является гражданами нашей страны, но мы не сделали этого. Потому что, они не чувствуют себя спокойно в собственной стране. Вызывает удивление, что, несмотря на все это, радетелем армян объявляет себя Макрон», — сказал турецкий лидер, напомнив о массовых убийствах и геноциде, совершенных Францией в период колонизации Африки.

Minval.az