Президент Венесуэлы Николас Мадуро на этой неделе назвал самопровозглашенного президента и лидера оппозиции Хуана Гуайдо «агентом ЦРУ, который служит интересам Соединенных Штатов и сионистов». Комментарии Мадуро были сделаны в интервью ливанской телекомпании «Аль-Маядин».

Он добавил, что чувствует «любовь к благородному палестинскому делу» и послал слова «ободрение палестинских и арабских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах».

Мадуро обвинил Соединенные Штаты в попытках захватить богатство и нефть Венесуэлы.

Minval.az