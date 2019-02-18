В рамках визита в ОАЭ министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился в Абу-Даби с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Андреем Равковым. Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны отметили важность развития сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, а также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках Международной оборонной выставки IDEX-2019 азербайджанская делегация ознакомилась с боевой техникой и военной продукцией оборонной промышленности Беларуси, был проявлен интерес к вооружениям и технике, способным усилить боеспособность азербайджанской армии.

В ходе выставки министр обороны Азербайджана встретился с председателем Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романом Головченко.

Стороны обсудили перспективы военного и военно-технического сотрудничества, возможности применения современной военной технологии, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Minval.az