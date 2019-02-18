«Недавно на вооружение Вооруженных сил Азербайджана, в частности ВВС, поступили суперсовременные крылатые ракеты «SOM–B1», которые изготовлены по технологии «Stealth» (в радиолокационном диапазоне крайне малозаметна) и специально предназначены для поражения объектов противовоздушной и противоракетной обороны». Об этом в беседе с сайтом Новости Армении сообщил военный эксперт Ван Амбардзумян.

По словам армянского эксперта, эти ракеты предназначены ни только для того, чтобы обойти системы ПВО и ПРО, но и для их непосредственного уничтожения.

«То есть зенитно-ракетные комплексы «С-300 ПС» и «С-300 ПТ», находящиеся на вооружении Вооруженных сил Армении, для них обычная цель. Эти крылатые ракеты имеют радиус действия до 250 километров, при том, что минимальная высота полета 10 метров. Минимальная же высота поражения аэродинамических целей у армянских «С-300 ПС» и «С-300 ПТ», которые составляют основу противовоздушной и противоракетной обороны Армении, достигает 25 метров. При этом, максимальная дальность поражения объектов у этих установок составляет 75 километров, а максимальная высота – 27 километров», — пояснил Амбардзумян.

При этом, военный эксперт отметил, что эти новые турецкие ракеты имеют возможность огибания местности во время полета, и, поскольку, Армения является гористой страной, данный фактор сильно усложняет работу ПВО и ПРО.

«На фоне гор значительно сложнее отличить цель», — уточнил Амбардзумян, добавив, что даже находящиеся на вооружении армянской армии зенитно-ракетные комплексы «9K317 Бук-М2» также не способны перехватить данный тип ракет.

Кроме того, по его словам, Баку стал активно закупать итальянские учебно-тренировочные самолеты «Alenia Aermacchi M-346 Master», которые также собираются по стандартам НАТО.

Данные самолеты, по заверению эксперта, несмотря на то, что являются учебно-тренировочными, вполне могут быть полноценно использованы в боевых целях, и способны применить вооружение класса воздух-земля в виде кассетных авиабомб и нести боевую нагрузку в 500 кг. При этом, Амбардзумян добавил, что они также способны нести турецкие крылатые ракеты «SOM–B1».

Армянский военный эксперт заметил, что, несмотря на учебно-тренировочные характеристики данных машин, Баку, для начала, решился запастись 10 самолетами, а затем приобрести еще 15 с прогнозом на поставку еще 10.

Эксперт также сообщил, что «Баку не намерен ограничиться закупкой лишь итальянских самолетов, но и собирается приобрести новейшие российские многоцелевые истребители Су-30 МКА и для этого азербайджанцы специально направили часть своих пилотов в Алжир для прохождения обучения на алжирских Су-30 МКА, закупленных ранее у России». Эти самолеты, как отметил Амбардзумян, по своим боевым-техническим характеристикам превосходят российские Су-30 СМ, которые Ереван должен получить по контракту у России в 2020 году.

Minval.az