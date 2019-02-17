Мама Кирилла Толмацкого (он же Децл) пришла в студию программы Дмитрия Борисова «Эксклюзив», где рассказала о трагедии в семье. Ирина уверена, что её сын умер не из-за пагубных привычек, которые ему сейчас пытаются приписывать в прессе. «Я разговаривала со следователем, и он сказал, что в крови наркотиков не обнаружено», — цитируют ее СМИ России.

Ирина считает, что Кирилла не стало из-за переутомления… За последние полгода рэпер записал сразу два альбома. Он выкладывался на работе и не следил за состоянием своего здоровья. Не так давно Кирилл пожаловался маме на проблемы — у него болела рука и нога. Он «списал» эти симптомы на невралгию и не стал обращаться за помощью к специалистам.

Не исключено, что у Толмацкого оторвался тромб, который вызвал остановку сердца. Это пока только одна из версий, расследование обстоятельств смерти исполнителя еще не завершено. Однако эта же тема обсуждалась близкими на похоронах Децла.

Ирина также рассказала о том, что Кирилл строил очень много планов на будущее и чувствовал в последнее время некий творческий подъем. Тем не менее, мама рэпера не исключает, что он предчувствовал скорую смерть. Так, его последней публикацией в Сети стала картинка с надписью RIP (покойся с миром).

У Кирилла остался сын Тони, который на похоронах отца впервые встретился со своим дедушкой — Александром Толмацким. Говорят, что отец Децла нашел общий язык с внуком, а тот, в свою очередь, выразил желание общаться.

Minval.az