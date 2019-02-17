43-летняя Шарлиз Терон жестоко разочаровала своих фантов. Дело в том, что актриса заявила, что она не встречается с Брэдом Питтом. Более того, как утверждает актриса, у нее в настоящее время вообще нет романа ни с кем. «Я сейчас одна!» — сообщила Шарлиз во время телешоу у Эллен Дедженерис, на которое она пришла в рамках рекламной компании своего нового фильма «Long Shot».

Слухи о романе Питта и Терон начали распространяться в прошлом месяце. Тогда якобы бывший очевидцем их свидания житель Лос-Анджелеса рассказал репортерам, что видел, как парочка увлеченно целовалась во время ужина в ресторане отеля Shateau Marmont, расположенном в западном Голливуде.

Однако, если поверить Шарлиз, эта история была всего лишь вымыслом. Так что надежда фанатов актрисы на то, что их кумир вскоре обретет счастье в личной жизни, не оправдались.

Как пишет издание «7Дней», самый длительный роман у Терон был с актером Стюартом Таунсэндом. С ним она встречалась почти 10 лет вплоть до 2010 года. А в 2013 году у нее начались романтические отношения с Шоном Пенном, за которого Шарлиз даже собиралась выйти замуж. Однако незадолго до уже назначенной свадьбы, она разорвала помолвку и рассталась с Пенном. С тех пор она практически все свое свободное от съемок время проводит с двумя своими приемными детьми: в 2012 году она усыновила малыша Джексона, а через три года в ее доме появилась еще и дочка Августа.

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