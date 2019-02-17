Индия подняла таможенную пошлину на товары, ввозимые из Пакистана, до 200% в связи с отзывом у страны статуса пользующейся режимом наибольшего благоприятствования.

Как передает РИА Новости, об этом сообщил индийский министр финансов Арун Джейтли.

В пятницу местные СМИ сообщили, что власти Индии отзывают у Пакистана статус страны, пользующейся режимом наибольшего благоприятствования. Об этом стало известно после экстренного заседания правительства в связи с терактом в штате Джамму и Кашмир.

«Индия отозвала у Пакистана статус наибольшего благоприятствования после инцидента в Пулваме. В связи с отзывом основная таможенная пошлина на все товары, ввозимые из Пакистана в Индию, немедленно повышается до 200% «, — написал Джейтли в микроблоге в Twitter.

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