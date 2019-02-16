Бывший вице-президент США Джо Байден назвал страны, которые можно считать «серьезными вызовами» для США на мировой арене.

По его мнению, это Россия и Китай. Однако Байден считает, Россия ослабевает, но при этом становится более агрессивной. А вот Китай наоборот становится все более сильной державой.

Это заявление Байден сделал во время Мюнхенской конференции по безопасности. Помимо этих заявлений бивший вице-президент США призвал не забывать, что при противостоянии с такими странами Западу не следует забывать, что «речь едет о соревновании между разными системами», передает vesti.ru.

Minval.az