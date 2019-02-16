«Первоочередной заявленной целью командования Сухопутных войск США является восстановление боевой готовности, а также подготовка к возможным крупномасштабным военным операциям против соперников мирового уровня, таких как Россия или Китай», — пишут авторы доклада.

Они подчеркивают, что в последнее время Пентагону приходится принимать непростые решения. Ситуацию осложняют проблемы с комплектованием подразделений кибернетических операций и радиоэлектронной борьбы и нехватка военных для службы в составе боевых расчетов противоракетных комплексов Patriot и THAAD.