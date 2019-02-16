Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в субботу выступил с обвинениями в адрес Исламабада, который, как полагают в Тегеране, поддержал исполнителей теракта, жертвами которого стали более 40 человек, в том числе около 30 служащих КСИР.

«Правительство Пакистана приютило этих контрреволюционеров, угрожающих исламу. Они знают, где они находятся, и их поддерживают пакистанские спецслужбы», — заявил в эфире иранского телевидения генерал-майор Мохаммад Али Джафари.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что за теракт, произошедший в среду на юго-востоке Ирана, ответственность несут США и Израиль.

По словам Х.Рухани, власти именно этих двух стран виновны в подрыве, в результате которого погибли по меньшей мере 27 членов Корпуса стражей Исламской революции. При этом иранский президент подчеркнул, что Тегеран готов к ответным действиям.

Взрыв прогремел на юго-востоке Ирана в провинции Систан и Белуджистан. Его, предположительно, произвел смертник.

Minval.az